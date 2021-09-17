Нальчик, 17 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в первые семь часов выборов проголосовали более 90 тыс. избирателей, что составляет около 17%. Такие данные привела на 15:00 17 сентября региональная избирательная комиссия.

ИА REGNUM Выборы

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«Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Кабардино-Балкарской Республике 17 сентября на 15:00 составила 91 326 человек, что составляет 16,98% от общего числа избирателей, включённых в списки избирателей», — говорится в сообщении центризбиркома.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии в течение трех дней примут участие в выборах депутатов Госдумы России восьмого созыва, парламента республики и депутатов совета местного самоуправления в городах Нальчик, Баксан и Прохладный, а также депутатов населенных пунктов в девяти районах.

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