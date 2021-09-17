Ханты-Мансийск, 17 сентября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В Югре в два раза увеличен размер частичной компенсации расходов на оплату газификации жилых домов и квартир отдельным категориям граждан. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

Воспользоваться единовременной денежной выплатой, которая увеличена с 30 тыс. рублей до 60 тыс. рублей, смогут более 3,6 тыс. жителей Югры.

На компенсацию по газификации могут рассчитывать малообеспеченные, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры, малообеспеченные неработающие пенсионеры, а также неработающие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и другие.