У торгового центра в Любляне произошла стрельба
Любляна, 17 сентября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Три человека ранено в ходе стрельбы, которую неизвестные лица открыли перед торговым центром БТЦ в столице Словении Любляне 17 сентября. Об этом сообщили словенские СМИ.
(сс) ŽupaBA VUCBA
Словения
Инцидент произошел около 14 часов. Свидетели рассказали о том, что было слышно от восьми до десяти выстрелов из огнестрельного оружия.
Огнестрельные ранения получили двое мужчин, третий получил повреждения головы от удара тупым предметом. Все трое пострадавших перевезены в больницу, их жизни находятся вне опасности, передает издание Slovenskie novice.
В настоящее время полиция Словении расследует обстоятельства инцидента.