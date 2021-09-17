Любляна, 17 сентября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Три человека ранено в ходе стрельбы, которую неизвестные лица открыли перед торговым центром БТЦ в столице Словении Любляне 17 сентября. Об этом сообщили словенские СМИ.

(сс) ŽupaBA VUCBA Словения

Инцидент произошел около 14 часов. Свидетели рассказали о том, что было слышно от восьми до десяти выстрелов из огнестрельного оружия.

Огнестрельные ранения получили двое мужчин, третий получил повреждения головы от удара тупым предметом. Все трое пострадавших перевезены в больницу, их жизни находятся вне опасности, передает издание Slovenskie novice.

В настоящее время полиция Словении расследует обстоятельства инцидента.