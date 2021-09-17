Архангельск, 17 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Архангельской области явка на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва к 15:00 составила 10,42%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, к указанному времени проголосовали 91 529 граждан.

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«Самые высокие показатели по явке демонстрируют Новая Земля и город Мирный, где проголосовали 66 и 36 процентов избирателей соответственно. На третьем месте расположились Мезенский район и Северодвинск с 13 процентами. Если говорить в целом по области, то наибольшее посещение избирательных участков наблюдалось утром и в обеденный перерыв», — рассказал председатель избиркома Андрей Контиевский.

Он отметил, что голосование проходит достаточно спокойно, несколько небольших замечаний, выявленных наблюдателями, были оперативно устранены.

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Всего на территории Архангельской области насчитывается 832 избирательных участка. В списки избирателей внесено 878 570 человек.