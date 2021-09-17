Магас, 17 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Ингушетии явка избирателей на участки для голосования в первые семь часов первого дня выборов 17 сентября составила 8,6%. Численность избирателей, принявших участие в голосовании за депутатов Госдумы и парламента региона, составила 20 054 человека.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Напомним, в республике 17 сентября стартовали выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов народного собрания седьмого созыва. С 08:00 в республике открылись для голосования 137 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в Ингушетии по данным избиркома на 1 июля 2021 года, составляет 231 557 человек.

Одним из первых в голосовании принял участие глава республики Махмуд-Али Калиматов.