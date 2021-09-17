Токио, 17 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Крупнейшая преступная группировка Японии «Ямагути-гуми» прислала приветствие всем сторонникам отколовшейся банды «Ямакен-гуми», решившим вернуться к своим старым покровителям, сообщает 17 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на японские СМИ.

by apes_abroad Якудза. Япония

По информации СМИ, это символизирует конец «войны» между преступными группировками. В частности, главари мятежной банды «Ямакен-гуми» провели встречу, по итогам которой подтвердили воссоединение.

Отмечено, что конфликт между преступными группировками продолжался с августа 2015 года и в нём опосредованно участвовали комиссии по общественной безопасности шести префектур на западе Японии и правоохранительные структуры.