Генуя, Италия, 17 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. 30-летний российский нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на ближайший матч с «Дженоа», который пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» в рамках четвертого тура итальянской Серии А сезона 2021/22. Об этом сообщила пресс-служба «фиалок».

Soccer0010.com Александр Кокорин на тренировке

После перехода в итальянский клуб, Кокорин принял участие лишь в четырех матчах за «Фиорентину», проведя на поле лишь 91 минуту.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость форварда составляет 3,5 миллиона евро. Соглашение российского футболиста с «фиалками» рассчитано до конца сезона 2023/24.