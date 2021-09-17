Душанбе, , 18:18 — REGNUM Шанхайской организации сотрудничества следует активизировать взаимодействие в сфере производства вакцин и лекарств, и не только от коронавируса. Об этом 17 сентября на заседании Совета глав государств — членов ШОС заявил Александр Лукашенко.

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«Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому», — заявил он, выступая в Душанбе на саммите ШОС.

Предложив государствам-членам организации создать альянс в области здравоохранения, он отметил: «Несмотря на то, что на деле правительства России и Китая предоставили многим гуманитарную помощь в виде вакцины, технологий их производства и средств индивидуальной защиты, наши оппоненты все больше манипулируют данной темой по основаниям, далеким от борьбы за здоровье населения. Поэтому нам как никогда необходимо сплотиться и вместе работать над созданием альянса в области здравоохранения».

Лукашенко сообщил, что благодаря сотрудничеству с партнерами, прежде всего с Россией, Белоруссия наладила у себя производство вакцины и предоставляет иностранцам возможность безвизового въезда для вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

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