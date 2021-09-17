Москва, , 18:16 — REGNUM В Москве уже миллион человек проголосовали на выборах в Государственную думу в онлайн-формате. Об этом сообщил вечером 17 сентября руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

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«Миллион москвичей проголосовали удалённо на выборах в Госдуму», — написал он в своем Telegram-канале.

Венедиктов напомнил, что всего в этом году в реестр дистанционного электронного голосования в Москве включены 2,014 миллиона избирателей.

Напомним, выборы в Государственную думу проходят в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября 2021 года. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.