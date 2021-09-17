Приштина, Сербия, 17 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти не ожидает, что его новая встреча с президентом Сербии Александром Вучичем в рамках брюссельского диалога состоится до 6 октября, когда в Словении пройдет саммит Евросоюза и стран Западных Балкан. Об этом Курти сообщил во время пресс-конференции в Приштине 17 сентября.

Альбин Курти

Курти добавил, что во время его недавней встречи с посредником Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком не было речи об открытии архивов террористической «Армии освобождения Косово» (АОК).

«Мы обсуждали наши предложения для Сербии и Западных Балкан», — процитировал телеканал РТС слова Курти.

Премьер-министр Косово также отметил, что Белград настаивает на уступках, на которые шли предыдущие косовские правительства, таких, как, например, упоминание Приштины в официальных документах без обозначения государственности, что для его правительства неприемлемо.

Напомним, что во время предыдущего раунда переговоров делегаций Белграда и Приштины 7 и 8 сентября в Брюсселе была достигнута договоренность о том, что косовская сторона откроет архивы АОК с целью выяснить судьбу лиц, пропавших без вести. Это вызвало протест косовского общества, так как там считают, что это равнозначно признанию того, что АОК совершала преступления.