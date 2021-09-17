Москва, , 18:07 — REGNUM Одна из основных проблем Донбасса — вымывание населения. Об этом 17 сентября заявила корреспонденту ИА REGNUM донецкий политолог и публицист Юлия Андриенко.

«Руководство республик обязано думать, кто тут, у нас, останется через 10 лет. Как заинтересовать молодёжь (а именно на неё ставки, будем откровенны), чтобы она осталась в Донбассе. Жилье, социальные программы, льготы. Ничего этого нет» — заявила Андриенко.

Политолог отметила, что люди выезжают массово. «Уже сейчас я езжу с волонтёрами по прифронтовым сёлам ДНР и окраинам Донецка и вижу целые улицы вымершими, а села — пустыми», — констатирует политолог.

В России тоже есть проблемы вымирания сел и малых городов, но на Донбассе этот процесс ускоряет война, говорит эксперт. Впрочем, политолог не теряет оптимизма и верит в будущее Донбасса. «Все меняется. Весы истории качнутся и народ когда-нибудь устремится осваивать Донбасс. Климат у нас тут замечательный, люди гостеприимные, а все войны когда-то заканчиваются», — подытожила Юлия Андриенко.

Напомним, что ранее МВД России выступило с предложением включить в программу переселения соотечественников жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Вместе с тем, в СМИ стали появляться сведения о том, что правительство России подтасовало данные о переселении соотечественников, завысив их в три раза.