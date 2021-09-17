Грозный, , 18:04 — REGNUM Явка избирателей в Чечне на 15:00 17 сентября составила 27,18%. За первые семь часов выборов проголосовали 210 548 избирателей. Такие данные приводит центризбирком республики на своей странице в Instagram.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Напомним, с 17 по 19 сентября в Чечне состоятся выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, главы Чеченской Республики, депутатов парламента региона, а также депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе городской думы города Грозного четвертого созыва и двух городских поселений, 14 муниципальных районов и 174 сельских поселений.

Одним из первых принял участие в выборах глава Чечни Рамзан Кадыров. Вместе с матерью и супругой он проголосовал на участке № 165.

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