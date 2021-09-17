Майами, США, 17 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Форвард клуба МЛС «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал, что руководство клуба по-прежнему рассчитывает подписать атакующего полузащитника сборной Аргентины Лионеля Месси, перешедшего в летнее трансферное окно в «Пари Сен-Жермен»: «Месси в «Интер Майами»? Я ничего не знаю по поводу переговоров Лео с нашим клубом, однако знаю, что руководство хочет его подписать. Посмотрим, что будет», — цитирует Игуаина телеканал ESPN.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Лионель Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021 года на правах свободного агента. Текущее соглашение аргентинца с французским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошлом сезоне Месси, выступая за каталонскую «Барселону», принял участие в тридцати пяти матчах испанской Примеры, в которых забил тридцать голов и отдал девять результативных передач.