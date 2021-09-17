Брянск, 17 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Автопарк машин для оказания медицинской помощи пополнился 17 сентября в Брянской области. Транспорт передали в районные больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Www.bryanskobl.ru Новые автомобили для медиков

Торжественное вручение ключей провели на площади Ленина в Брянске. В 20 учреждений здравоохранения поступят 42 новых «Нивы». В целом в 2021 году для брянских больниц закуплен ещё 141 санитарный автомобиль.

С 2016 года автопарк медицинских организаций области пополнился на 325 автомобилей, из которых 210 — автомобили скорой медицинской помощи.