Анкара, , 18:00 — REGNUM Современный мир ожидает возвращения справедливости, которое возможно только при полном изменении общемировых институтов, заявил в своей новой книге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщает 17 сентября ИА Красная Весна.

Свою новую книгу о справедливости Эрдоган намерен представить мировым лидерам, с которыми он планирует встретиться 22 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В книге турецкий президент указывает на «дилеммы глобальной политики», а также на структурные проблемы ООН.

Таковыми дилеммами Эрдоган считает несправедливость, миграционный кризис, терроризм и исламофобию, а также дискриминацию и двойные стандарты.

А проблемами ООН, по его мнению, являются степень её легитимности, дееспособности, эффективности, инклюзивности, а также система управления этой международной организацией.

Турция будет призывать к реформе ООН, руководствуясь идеей о том, что «Мир больше пяти», добиваясь расширения состава Совета безопасности ООН.

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