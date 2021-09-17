Москва, , 17:59 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан состоялся как независимое, единое и демократическое государство. Об этом заявил 17 сентября президент России Владимир Путин.

«Убеждён, помочь Афганистану обрести, наконец, мир и стабильность, безусловно, в наших общих интересах», — сказал он в ходе совместного заседания глав государств ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.

Российский лидер отметил, что «в силу исторических, социально-экономических, этнокультурных и географических причин» Афганистан объективно должен являться «неотъемлемой частью евразийского пространства безопасности и сотрудничества».

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«И мы, конечно, глубоко заинтересованы, чтобы Афганистан состоялся как независимое, нейтральное, единое и демократическое государство, свободное от терроризма, войны, наркотиков, живущее в мире и согласии со своими соседями», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что особое значение в этом контексте имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех этнических, религиозных и политических афганского общества.

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