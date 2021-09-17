Брюссель, 17 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Европейскую комиссию поступило антироссийское обращение, подписанное 43 депутатами Европарламента.

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ату её!

В обращении евродепутаты заявили, будто бы Газпром своими манипуляциями на рынке газа нарушил правила конкуренции ЕС, что вызвало рост цен на голубое топливо в европейских странах.

По их утверждению, «до беспрецедентных уровней» увеличились спотовые цены на газ для европейских стран в III квартале этого года — до $700 за тысячу кубометров, тогда как в начале года цена не превышала $300.

Якобы в этом виновен Газпром своей политикой, в частности отказом гарантировать европейским покупателям дополнительные объёмы поставок в течение лета 2021 года — из-за недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона, что евродепутаты считают уловкой.