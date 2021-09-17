Манчестер, Великобритания, 17 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. 17 сентября главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб ведет с 28-летним атакующим полузащитником сборной Англии Джесси Лингардом переговоры о продлении контракта: «У него остался один год по контракту, и конечно мы ведем с переговоры с ним и его отцом. Мы видим его футболистом «Манчестер Юнайтед» в ближайшем будущем», — цитирует норвежского специалист журналист Фабрицио Романо.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Джесси Лингард

В текущем сезоне Джесси Лингард принял участие в трех матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ньюкасла», проведя на поле лишь 46 минут.

В прошлом сезоне Лингард выступал за лондонский «Вест Хэм» на правах аренды. «Молотобойцы» заплатили «красным дьяволам» 2,3 миллиона евро за аренду футболиста.

На данный момент трансферная стоимость английского атакующего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.