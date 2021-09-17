Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Высокий процент надомного голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, на которое жалуются в интернете — фейк, заявил 17 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Переносные ящики для голосования на дому Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

По словам Кузьмина, в Горизбиркоме нет данных о количестве желающих проголосовать на дому. Однако информация, распространяемая в интернете с точными цифрами, не соответствует действительности.

По словам Кузьмина, любой избиратель мог изъявить желание проголосовать на дому, подав соответствующую заявку через Госуслуги с 8 по 14 сентября, и может до сих пор, придя лично или письменно обратившись в УИК в любое время вплоть до 14:00 мск 19 сентября.

«Это постоянный динамичный процент. Когда мы слышим по конкретным районам о десятках тысяч заявлений, мы не можем понять, откуда такая информация. У нас такой информации нет. Это всё фейк, мы это не подтверждаем», — подчеркнул Кузьмин.

Читайте также: Интерес петербуржцев к надомному голосованию объяснили пандемией

При этом он заметил, что в Горизбиркоме ожидали повышенный спрос на надомное голосование в связи с пандемией.

«Мы будем проверять каждый факт каких-то нарушений при надомных голосованиях», — подытожил спикер.

В Петербурге открыты для избирателей 1940 участков. Избиратели голосуют за депутатов Государственной думы VIII созыва, за депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Кроме того, проходят выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге явка на выборах Госдумы превысила явку на выборах Заксобрания