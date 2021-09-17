Москва, 17 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Очереди к избирательным участкам в Москве могут быть связаны с мерами профилактики распространения коронавируса. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Onf.ru Очередь

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Поводом к такому заявлению стало сообщение об очередях к участку для голосования. По мнению оппозиционных кандидатов это могло свидетельствовать о централизованном подвозе избирателей.

В ответ на это Мосгоризбирком напомнил, что действия, направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании, запрещены только для кандидатов, политических партий, выдвинувших кандидатов, и аффилированных с ними лиц. Само по себе содействие избирателям в реализации избирательных прав, оказываемое иными гражданами и организациями, нарушением не является.

«По всей видимости, данная очередь образовалась из-за того, что в целях обеспечения здоровья граждан и соблюдения требований указов мэра и предписаний Роспотребнадзора о противодействии распространению COVID-19 количество людей, единовременно допускаемых в помещение для голосования, ограничено. Сама УИК работает в штатном режиме», — добавили в МГИК.