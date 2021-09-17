Приштина, , 18:04 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи ожидает, что диалог с Белградом закончится «взаимным признанием без посягательств на конституционный порядок и территорию Косово». Об этом Османи сообщила специальному представителю ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославу Лайчаку во время встречи 17 сентября.

Вьоса Османи President-ksgov.net

По мнению Османи, Приштина «выступает конструктивно, выдвигает конкретные предложения в процессе диалога и до сих пор она выполняла все достигнутые соглашения», в отличие от Сербии, которая этого не делает.

Османи также высказала озабоченность тем, что «Сербия вмешивается во внутренние дела Черногории и Боснии и Герцеговины», что, по ее словам, «поднимает новую волну нестабильности в регионе».

«Косово постоянно было жертвой такой дестабилизации, но есть факт, что подобное происходит и в соседних странах, поэтому необходимо, чтобы Евросоюз срочно осудил эти попытки и остановил развитие такого сценария», — процитировал телеканал РТС слова Османи.

Напомним, что Приштина до сих пор не создала Сообщество сербских муниципалитетов, хотя об этом руководство косовских сепаратистов договорилось с Белградом еще в 2013 году, подписав соответствующие Брюссельские соглашения. При этом Белград выполнил все пункты данного соглашения несмотря на то, что многие из них нанесли ущерб национальным интересам Сербии в Косово и Метохии.