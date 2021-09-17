Астрахань, , 17:34 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах депутатов в федеральную и областную думы 17 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выборы

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Бабушкин посетил избирательный участок № 117, расположенный в лицее № 1 города Астрахани.

В Астраханской области работают 572 постоянных избирательных участка, а также временные. Избирателям выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. При входе на участки всем измеряют температуру.

Для охраны общественного порядка на три дня голосования задействованы 1900 сотрудников полиции.