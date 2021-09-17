Сеул, 17 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Южной Корее бывший глава Национальной разведывательной службы (НРС) страны Вон Сэ Хун приговорён к девятилетнему сроку лишения свободы, сообщает 17 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Yonhap.

Рене Магритт. Разведка

Приговор был вынесен в результате повторного судебного разбирательства. Вон Сэ Хуна обвинили во вмешательстве в политический процесс и нарушении конституции страны.

«Действия Вон Сэ Хуна не соответствуют задачам национальной безопасности, для достижения которых существует НРС, и являются вмешательством в политическую деятельность, что нарушает принцип политического нейтралитета ведомства, предусмотренный конституцией», — указано в решении суда.

При этом материальный ущерб от действий Вон Сэ Хуна оценивается в $9,3 млн.