Калуга, 17 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Калуге 17 сентября, в день рождения Константина Циолковского стартовал благотворительный проект «Космос — детям», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия из фонда популяризации пилотируемой космонавтики «Космос — это мы».

Константин Эдуардович Циолковский

На площадке Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского состоялась премьера спектакля «Летчик и Маленький принц» — философская притча для детей и взрослых по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Постановщики спектакля — российский режиссер Дмитрий Павлов (Санкт-Петербург), художник Дмитрий Бобрович (Ульяновск) и актеры Калужского театра кукол — создали уникальную атмосферу, населенную людьми и куклами — знаменитыми персонажами Экзюпери. Пролог и финал истории о принце с крохотной планеты в спектакле читает космонавт Сергей Крикалев, совершивший шесть космических полетов.

Проект «Космос — детям», в рамках которого создан спектакль «Летчик и Маленький принц», ориентирован на школьников и студентов. Это спектакль для семейного просмотра. Его цель — в доступной и современной форме связать знакомство молодежи с достижениями в области науки и техники с лучшими произведениями искусства и литературы, мировым культурным наследием. В Калуге запланировано десять благотворительных показов спектакля. Перед премьерой состоялась возложение цветов к могиле К. Э. Циолковского в Калуге.