Ярославль, 17 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. По состоянию на 15 часов 17 сентября в Ярославской области в голосовании по выборам в Государственную думу принял участие 62 601 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на избирательную комиссию Ярославской области.

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По данным облизбиркома явка на 15 часов составила 6,83% от числа избирателей, внесенных списки для голосования на выборах депутатов Госдумы. Всего проголосовал 62 601 избиратель.

Всего в Ярославской области приступили к работе 834 избирательных участка. В списки для голосования внесено 999 655 избирателей. В первый день выборов многие голосуют дистанционно. На 17.10 вечера 17 сентября проголосовали 66,55% процентов ярославцев, выбравших дистанционное электронное голосование.