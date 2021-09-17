Москва, 17 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Возможность диалога России и Финляндии в рамках Арктического совета и ситуацию в Афганистане обсудили в ходе телефонных переговоров 17 сентября российский и финский президенты Владимир Путин и Саули Ниинистё, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Саули Ниинистё и Владимир Путин

Говоря об Афганистане, финский лидер «выразил признательность за оказанное Россией содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула».

«Владимир Путин проинформировал о договорённостях по афганскому досье, достигнутыхна состоявшихся в Душанбе 16−17 сентября сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств — членов ШОС», — говорится в сообщении.

Ниинистё заявил со своей стороны о важности проведения в 2025 г. в Хельсинки саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Российский президент«высказался в поддержку такого рода шагов, способствующих возрождению «духа Хельсинки».