Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Уже 20,04% свердловских избирателей проголосовали на выборах 17−19 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме. Эти данные на 20:00 по местному времени (18:00 мск).

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

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Для сравнения, по данным на 15:00 в регионе явились на выборы 13,45% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проголосовали на дому более 20 тыс. избирателей. Напомним, жители региона выбирают депутатов Госдумы и областного Заксобрания.