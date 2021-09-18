Афины , , 12:57 — REGNUM Проблемы в Средиземноморском регионе и изменение климата были в центре внимания встречи, проведенной премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом и его итальянским коллегой Марио Драги 17 сентября на полях саммита EUMed-9 в Афинах.

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Лидеры двух стран подтвердили отличный уровень двусторонних отношений и обсудили перспективы углубления экономического сотрудничества как на двустороннем, так и на региональном уровне. Они также обсудили проблему миграции и ряд других региональных вызовов, включая ход пандемии коронавируса и стратегии вакцинации.

Саммит средиземноморских стран-членов ЕС EUMed-9проходит в Афинах 17 сентября.