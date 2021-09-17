Макарьев, Костромская область, 17 сентября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Житель села Унжа Костромской области Владимир Жилин нашёл боровик весом 3 килограмма. Об этом он сообщил в группе «Костромская глубинка» ВКонтакте.

Юлия Чёрная Боровик

Гриб больших размеров был обнаружен в одном из лесов Макарьевского района.

«Самый большой боровик в этом сезоне. В местных лесах редко, но встречаются грибы такого размера. Этот весил около 3 килограммов и удивительно, но он не был испорчен червями», — рассказал грибник.

Забирать боровик домой селянин не стал. Грибы таких размеров накапливают канцерогены и потому могут быть непригодными для употребления в пищу. Ожидается, что грибной сезон в России продлится до середины октября.