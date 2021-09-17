Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подвели итоги явки в ходе первого дня голосования на федеральных и региональных выборах на 15:00.

Выборы в Петербурге

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Свои голоса за депутатов Государственной Думы РФ в Петербурге уже отдали 7,20% избирателей, на выборах в Законодательное Собрание проголосовали 6,7% избирателей, сообщил 17 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель Горизбиркома отметил, что эти данные актуальны на 15:00 мск 17 сентября. Напомним, что избирательные участки работают до 20:00 мск сегодня, а также с 8 утра до 20 часов вечера 18 и 19 сентября.