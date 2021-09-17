Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM Более 80 тыс. жителей Свердловской области подали заявки для голосования на дому. Об этом заявил глава облизбиркома Владимир Русинов на брифинге.

Единый день голосования

По словам Русинова, уже более 20 тыс. человек проголосовали на дому, согласно данным на 15:00 17 сентября (время местное). Более 80 тыс. человек подали заявки для голосования на дому.

Заявления подавались в электронном формате, и их можно послать до 14:00 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проголосовали уже 13,45% избирателей (по данным на 15:00 17 сентября).

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