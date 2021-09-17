Рим, 17 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Руководство «Ромы» готово предложить 25-летнему центральному полузащитнику сборной Италии Лоренцо Пеллегрини новый пятилетний контракт. Также из соглашения будет вычеркнут пункт о возможности выкупа футболиста другими клубами за 30 миллионов евро. Об этом 17 сентября сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Пеллегрини в текущем сезоне сыграл в шести матчах «Ромы» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

16 сентября Лоренцо Пеллегрини установил уникальное достижение, отметившись забитыми мячами в ворота софийского ЦСКА. Итальянский полузащитник стал первым в истории футболистом, забивавшим во всех трех еврокубках.

Пеллегрини перешел в «Рому» 1 июля 2017 года из «Сассуоло» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение итальянца с «волками» рассчитано до конца сезона 2021/22.