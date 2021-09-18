Афины , , 12:49 — REGNUM Правительство Греции ответит эффективными мерами на инфляционный кризис, заявил 17 сентября в парламенте министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис.

Инфляция

Георгиадис подсчитал, что «к Рождеству начнется обратный ход всего этого явления, поскольку мировой спрос будет удовлетворен, рождественский период закончится, и экономика будет медленно восстанавливаться».

Он уточнил, что при необходимости будет существовать бюджетное пространство для дополнительных мер поддержки. «Экономические меры, которые мы приняли к данному времени, имеют чрезвычайно позитивный результат. И мы говорим греческим гражданам, что, как мы справлялись с предыдущими кризисами, теперь мы ответим — логично, благоразумно, мудро, используя эффективные меры, — на инфляционный кризис», — сказал Георгиадис.

Министр привел данные, показывающие, что средняя инфляция в Греции в августе составила 1,9%, добавив, что «это четвертая самая низкая инфляция во всем Европейском Союзе».