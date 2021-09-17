Рязань, 17 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. На участки для голосования 17 сентября пришли уже 12,36% избирателей Рязанской области. Данные о явке на 15:00 предоставили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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В списки избирателей включено 891 887 человек. Для выборов депутатов Государственной думы напечатано почти 1,8 млн бюллетеней. За чистотой и законностью выборов в Рязанской области следят более трёх тысяч наблюдателей.

В регионе работает 1 001 участковая избирательная комиссия.