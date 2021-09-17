Стокгольм, 17 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 22. Данная информация была опубликована 17 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Publicdomainpictures.net Флаг Швеции

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 775 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 144 982 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1143 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 070 462 человека старше 16 лет, вторую — 6 332 614.

По состоянию на 17 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 39 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.