Майкоп, 17 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Глава республики Адыгеи Мурат Кумпилов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ 17 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Глава региона проголосовал на участке №142, который расположен в здании детской поликлиники №1 Майкопа. Глава региона в беседе с журналистами призвал граждан республики принять активное участие в голосовании и напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое». Глава региона также оценил уровень организации избирательной кампании.

«Сегодня мы выбираем новый состав Госдумы РФ и Госсовета-Хасэ РА. Уверен, многие жители нашей республики понимают, насколько это важное политическое событие. Принять участие в голосовании, отдав свои предпочтения той или иной партии, кандидату, — это возможность каждого из нас повлиять на будущее страны и своей малой родины. По сути, мы определяем пятилетний курс развития нашего государства и республики. Поэтому важен голос каждого избирателя. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей республики проявить гражданскую активность и воспользоваться своим правом участия в голосовании», — сказал Мурат Кумпилов.

После участия в голосовании Мурат Кумпилов ознакомился с работой Центра общественного наблюдения — он впервые работает на базе Общественной палаты Адыгеи. Там в круглосуточном режиме ведется прямая трансляция с избирательных участков.

Сегодня, 17 сентября, в Адыгее, как и по всей стране, началось трёхдневное голосование на выборах в Государственную думу РФ — в 08:00 открылись 266 избирательных участков. Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 17,18 и 19 сентября. Также в Адыгее выбирают депутатов Госсовета-Хасэ РА и ряда представительных органов муниципальных образований. Всего в Адыгее проходит 20 избирательных кампаний. В выборах депутатов Госдумы участвуют шесть кандидатов от республики, один из них выдвинут в порядке самовыдвижения. На участие в выборах депутатов Госсовета-Хасэ РА зарегистрировано 295 кандидатов по спискам от четырёх партий и 87 кандидатов-одномандатников. В регионе зарегистрировано 339 779 избирателей. В течение трех дней граждане могут проголосовать на избирательных участках или вызвать избирательную комиссию на дом.