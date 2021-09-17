Стокгольм, , 17:37 — REGNUM Из 74 миллиардов крон (€7,4 млрд), которые правительство Швеции потратит на инвестиции и реформы при планировании госбюджета на 2022 год, 35 — заемные деньги. Экономисты уже расходятся во мнениях относительно того, правильно или нет брать в долг такую сумму на расходы, которые могут не окупиться. Об этом 17 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

«Теперь мы подкрепляем слово реальными деньгами», — начинается новостной ролик SVT со слов члена правительства Мэрты Стеневи.

Затем телеканал демонстрирует специально подготовленную нарезку из выступлений профильных министров, которые запускают аттракцион щедрости: «Еще 1,3 миллиарда. Три миллиарда крон. 400 миллионов крон. 2,5 миллиарда. 1,2 миллиарда. 1 миллиард крон».

«Сотни миллионов и миллиарды денег. Трудно понять, что на самом деле это все означает», — отмечают журналисты.

По словам министра финансов Магдалены Андерссон, у правительства есть возможность для проведения реформ в Швеции на общую сумму 74 миллиарда крон. Однако, предупреждают экономисты, тогда дефицит в следующем году на 35 миллиардов станет больше.

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