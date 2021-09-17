Стокгольм, 17 сентября 2021, 17:37 — REGNUM Из 74 миллиардов крон (€7,4 млрд), которые правительство Швеции потратит на инвестиции и реформы при планировании госбюджета на 2022 год, 35 — заемные деньги. Экономисты уже расходятся во мнениях относительно того, правильно или нет брать в долг такую сумму на расходы, которые могут не окупиться. Об этом 17 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Правительство Королевства Швеция
Правительство Королевства Швеция
Tage Olsin

«Теперь мы подкрепляем слово реальными деньгами», — начинается новостной ролик SVT со слов члена правительства Мэрты Стеневи.

Затем телеканал демонстрирует специально подготовленную нарезку из выступлений профильных министров, которые запускают аттракцион щедрости: «Еще 1,3 миллиарда. Три миллиарда крон. 400 миллионов крон. 2,5 миллиарда. 1,2 миллиарда. 1 миллиард крон».

«Сотни миллионов и миллиарды денег. Трудно понять, что на самом деле это все означает», — отмечают журналисты.

По словам министра финансов Магдалены Андерссон, у правительства есть возможность для проведения реформ в Швеции на общую сумму 74 миллиарда крон. Однако, предупреждают экономисты, тогда дефицит в следующем году на 35 миллиардов станет больше.

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