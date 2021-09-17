Екатеринбург, , 17:20 — REGNUM В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 18 сентября, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ветер

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По данным ведомства, в некоторых районах региона ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 20 метров в секунду.

Кроме того, Уральский гидрометцентр сообщает, что в ряде мест 18 и 19 сентября вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября 2021 года проходят выборы в Госдуму и ряд представительных органов власти, а также органов местного самоуправления.

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