Пермь, , 17:24 — REGNUM В Пермском крае средняя явка избирателей по состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) 17 сентября составила 7,49%, или 148 277 человек, сообщает крайизбирком.

Выборы launedekeg.wordpress.com

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Максимальная явка отмечена в Бардымском муниципальном округе, Уинском муниципальном округе, и Большесосновском муниципальном округе (14,65%, 14,46%, 13,32% соответственно). Самая низкая активность наблюдается в Лысьвенском городском округе (5,90%), Перми (5,48%), Нытвенском городском округе (5,40%) и Косинском муниципальном округе (4,09%).

В Перми за шесть часов проголосовали 5,48% избирателей (42 183 человек). Высокой активность отличился Ленинский район города — 9,95%.

Напомним, на территории Пермского края 17 — 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления назначены в 16 муниципальных образованиях — четыре основных и 12 дополнительных.