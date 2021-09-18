Афины , , 12:30 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович встретились 17 сентября на полях 8-го саммита EUMed-9, который проходит в Афинах, передает AMNA.

Парфенон, Афины

В своих заявлениях перед началом встречи премьер-министр Греции выразил благодарность своему хорватскому коллеге за немедленный ответ Хорватии на просьбу Греции о помощи во время летних пожаров, что подчеркивает необходимость еще более тесного сотрудничества этих стран в данной сфере. Мицотакис также выразил поддержку Афин дальнейшей интеграции Загреба в институты Европейского союза.

Со своей стороны, премьер-министр Хорватии выразил благодарность Греции за помощь, которую она предложила Хорватии, когда та пострадала от землетрясения в декабре прошлого года, оценив при этом, что участие его страны и Словении в саммите EUMed-9 позволит лучше понять не только глобальные и средиземноморские проблемы, но и политические проблемы и проблемы безопасности.

Согласно правительственным источникам, в ходе встречи лидеры двух стран подтвердили отличный уровень двусторонних отношений, обсудили вопросы, представляющие общий интерес, и перспективы углубления сотрудничества на двустороннем и региональном уровнях с акцентом на экономический сектор.

Те же источники сообщили, что два премьер-министра имели возможность обменяться мнениями по вопросам, связанным с Европейским союзом, в свете последних событий в Афганистане.

Мицотакис и Пленкович подчеркнули свою приверженность продвижению европейской перспективы Западных Балкан и поддержанию безопасности и стабильности в более широком регионе Юго-Восточного Средиземноморья.

Саммит средиземноморских стран-членов ЕС проходит в Афинах 17 сентября.