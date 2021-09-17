Стокгольм, 17 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В следующем году на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции в Швеции будет потрачено еще 9,6 миллиарда крон (€940 млн). Об этом в ходе пресс-конференции объявила министр финансов Магдалена Андерссон, передает новостная служба.

Шведская крона

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«Нехватка денег не должна стоять на пути защиты жизни и здоровья людей», — отметила Андерссон.

Средства будут потрачены на вакцинацию от COVID-19, тестирование и отслеживание цепочек заражений.

«По оценкам правительства, в этом, 2021 году, на тестирование и отслеживание цепочек заражения следует выделить еще шесть миллиардов крон», — добавила от себя министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен.