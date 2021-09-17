Тюмень, , 17:15 — REGNUM Тюменец нашёл в списках на избирательном участке имя и фамилию своего умершего отца. Об этом сообщает портал 72.ru.

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По словам жителя Тюмени, семья была в шоке. Родственники уверяют, что умерший мужчина с начала 2021 года выписан из квартиры.

«Списки формирует ГАС «Выборы». Может быть, этот человек скончался, но не снят с регистрационного учета. Мы сейчас эту информацию направим. Они проверят через паспортно-визовую службу», — пояснили изданию в избирательном участке № 2267 города Тюмени.