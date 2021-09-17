Рим, 17 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. 16 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги Конференций УЕФА сезона 2021/22 «Ромы» одержала крупную победу над софийским ЦСКА со счетом 5:1. 25-летний центральный полузащитник «волков» и сборной Италии по футболу Лоренцо Пеллегрини оформил дубль и стал первым в истории футболистом, забивавшим во всех трех еврокубках под эгидой УЕФА.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Свои первые голы на еврокубковой арене Пеллегрини забил в 2016-м году в ворота венского «Рапида» в матче Лиги Европы. Тогда итальянский полузащитник выступал за «Сассуоло». Через два года, перейдя в «Рому», Пеллегрини забил в Лиге Чемпионов в ворота московского ЦСКА.

В текущем сезоне Лоренцо Пеллегрини принял участие в шести матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. В Серии А «волки» с девятью очками после трех туров идут на первой позиции в турнирной таблице чемпионата.