Шебекинский район, Белгородская область, 17 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Распределительный центр без положительного заключения экологической экспертизы построила птицефабрика в Белгородской области. Компания грубо нарушила действующее законодательство, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе Центрально-чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора.

Https://rpn.gov.ru Птицефабрика

На предприятии провели плановую выездную проверку. Сотрудники отдела госэконадзора выявили девять нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. Инспекторы зафиксировали сокрытие полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, а также несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов строительства.

«Наиболее значимым является нарушение требований законодательства об экологической экспертизе. В частности, при проверке был установлен факт строительства объекта «Распределительный центр» ООО «Белянка», который в соответствии с законодательством в сфере охраны окружающей среды относится к объекту I категории, то есть оказывающему значительное негативное воздействие. При этом положительное заключение экспертизы на проектную документацию у компании отсутствовало», — уточнил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

В отношении юридических и должностных лиц птицефабрики возбуждено административное производство, общая сумма штрафов составила 323 тысячи рублей. Компании необходимо устранить выявленные нарушения.