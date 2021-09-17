Стокгольм, 17 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Похоже, что скандальный процесс с покупкой дома в пригороде Уппсалы лидером «Христианских демократов» Эббой Буш завершился, поскольку сегодня, 17 сентября, парламентарий возместила деньги владельцу недвижимости после того, как ранее она признала себя виновной в клевете. Об этом написала газета Expressen.

Шведская крона

Адвокат владельца дома, который хотела купить Буш, Фредрик Викман в интервью изданию заявил, что стороны достигли соглашения. В интервью радиостанции Sveriges Radio Викман также сообщил, что его клиент удовлетворен и хочет оставить инцидент в прошлом.

Урегулирование спора означает, что Эбба Буш избежит нового судебного процесса по делу о клевете. Как пишет Expressen, ни одна из сторон не хочет вдаваться в подробности, сколько парламентарий заплатила пострадавшему.