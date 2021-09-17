Москва, 17 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Чем дальше в РФ будет раскручиваться цикл повышения ключевой ставки, тем тревожнее себя будут чувствовать заемщики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал рассуждения главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ключевую ставку Банка России, возможно, повысят еще не раз, а также о том, что экономика РФ с 2022 года будет развиваться «более плавно».

Процентная ставка

«На мой взгляд, чем дальше будет раскручиваться этот повышательный цикл, тем тревожней будет заемщикам за их возможность перекредитовываться в будущем. Не нужно повышать ставку для успокоения ситуации, — сказал Домащенко. — По всей видимости, плавно ничего не получится. В этом году резко выросли сырьевой сектор и банки, в следующем [году] возможен откат при развороте сырьевого цикла на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в ведущих центробанках мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, как изменение ключевой ставки ЦБ РФ отразилось на ставках по банковским вкладам.