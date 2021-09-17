17 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 17:42 — REGNUM



Здание венгерского парламента Pavlo Petrenko

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая по национальному радио, сделал интригующее заявление. Как стало известно накануне, Европейская комиссия приостановила перечисление Будапешту 7,2 млрд евро из европейского Фонда реконструкции экономики после пандемии коронавируса. «Если мы не получим эти средства из Брюсселя, мы получим их из других источников», — заявил Орбан, подразумевая, что эти «источники» находятся за пределами Европейского союза. Он подчеркнул, что членство в ЕС важно для Венгрии, потому что оно дает ей рынок сбыта, и Будапешт будет последним, кто покинет Евросоюз. Однако, заметил премьер, обещанные средства на восстановление венгерской экономики — это ссуда, а «если мы будем строить экономику на ссудах, страна со временем обанкротится». При этом он связал решение Еврокомиссии с тем, что Будапешт выступает против «пропаганды ЛГБТ», хотя в Брюсселе заявляют об «обеспокоенности» тем, что предоставленный Венгрией план расходования европейских средств «не обеспечивает достаточной защиты от коррупции».

В какой степени Орбан действительно имеет запасные варианты, а в какой просто блефует перед ЕК, одновременно убеждая своих избирателей, что у него все под контролем, сказать пока трудно. Но в принципе Будапешт может на самом деле придерживать козыри. Ведь венгерское правительство последние годы активно развивает многостороннюю внешнюю политику, сочетая работу с Брюсселем с выходом за пределы ЕС и поиском новых партнеров. Венгрии многое удаётся. Орбан успешно договаривается с Россией по энергетическим проектам, как газовым, так и в сфере атомной энергии. Он добился внимания к себе Китая, считающего Будапешт надежным союзником в реализации экономического сотрудничества. Премьер держит руку на пульсе на восточном направлении, принимая участие в саммитах тюркских государств. Поэтому не будем исключать того, что Будапешт сможет заместить выпадающие средства, обещанные ранее Еврокомиссией, помощью откуда-то извне пределов Евросоюза. А что с Польшей, которая в глазах ЕК и Европарламента идет в одной связке с Венгрией как нарушитель европейского спокойствия?

Выступление Виктора Орбана по национальному радио, 17 сентября 2021 года Miniszterelnok.hu

Варшаве из европейского Фонда реконструкции экономики должны выдать около 58 миллиардов евро: часть в виде безвозмездных грантов, часть в виде кредитов. Между тем Брюссель до сих пор не утвердил польский Национальный план реконструкции (KPO), сделав к нему ряд замечаний. Как утверждает официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, все представленные Еврокомиссией замечания к КРО согласованы и теперь «план должен быть одобрен или, возможно, появятся некоторые незначительные технические поправки». При этом Мюллер, правда, не исключил того, что после отпуска ЕК «вспомнит, что предложение 14 должно быть исправлено на странице 328». Это мрачное замечание говорит о том, что польская правящая коалиция «Право и Справедливость» (PiS) не уверена в успехе дела и подозревает, что претензии к Национальному плану реконструкции являются лишь поводом решить иные проблемы сложного диалога между Брюсселем и Варшавой. Первой из них является судебная реформа, о чем открыто заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс. Он подчеркнул, что «ЕС может ставить условия», напомнив о требовании ЕК ликвидировать Дисциплинарную палату Верховного суда Польши.

«Право и Справедливость» утверждает, что это будет выполнено, однако необходимо провести такое решение в соответствие с процедурными правилами. Но даже если вопрос с Дисциплинарной палатой будет снят, не факт, что всё на этом успокоится. Как сообщали польские издания, Европарламент призывает польского премьер-министра Матеуша Моравецкого не ставить под сомнение верховенство права Евросоюза над национальным законодательством и отозвать свое ходатайство по этому вопросу из Конституционного трибунала Польши. Вполне возможно, что это требование Еврокомиссия добавит к уже выставленному ею списку претензий, поставив тем самым правящую польскую партию в затруднительное положение. Прийти на помощь Польше может разве что Германия. Немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что с Варшавой нужно вступать в диалог, а не ставить ей ультиматумы. Однако Меркель вскоре покидает пост канцлера, будет ли таким «пропольским» ее сменщик — большой вопрос. Помимо того, если в Венгрии правящее большинство практически монополизировало политическую сцену, то в Польше это не так.

Дональд Туск European People's Party

Поэтому Брюссель может разыграть интригу, вступив в переговоры по КРО с лидером главной польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональдом Туском. А после будет торжественно объявлено, что Туску удалось сделать то, чего не смогла PiS, то есть согласовать Национальный план реконструкции с Еврокомиссией. Это станет еще одним ударом по «Праву и Справедливости», жесткая критика которой со стороны институтов Европейского союза нарастает с каждым днем. Судя по всему, Брюссель убедился в отказе Вашингтона прикрывать Польшу и отсутствии на нее каких-то серьезных планов со стороны США. А значит, польскую «неправильную» правящую партию, доставляющую столько проблем Еврокомиссии и ведущим странам ЕС, можно будет попробовать заменить на более приемлемую.