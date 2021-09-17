Псков, 17 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Явка избирателей Псковской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва на 15 часов составила 10,36%, сообщили 17 сентября в областном избиркоме.

Елена Молчанова ИА REGNUM Псков

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Явка на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва на тот же час — 9,66%.

На выборах главы Куньинского района проголосовало уже 14% избирателей, на выборах главы Новосокольнического района — 10,72% избирателей.

В Псковской области 17, 18 и 19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также выборы местных советов в пяти муниципальных образованиях. В двух районах изберут глав районов.