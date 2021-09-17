Краснодар, , 17:03 — REGNUM В Краснодарском крае явка на выборы к 15:00 17 сентября составила 12,07%, сообщили в пресс-службе администрации края.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«17 сентября 2021 года общая активность избирателей по Краснодарскому краю на 15:00 составляет 12,07%», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, как и по всей стране, проходит трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Всего на Кубани проводится 88 избирательных кампаний федерального и муниципального уровней. Помимо депутатов Госдумы, жители выбирают членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, депутатов представительных органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских и сельских поселений. Во всех муниципалитетах края действует свыше 2,8 тысячи избирательных участков.