Ново-Огарево, Московская область, 17 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Дистанционно проголосовал на выборах президент России Владимир Путин сегодня, 17 сентября, в первый день голосования, передаёт телеканал «Россия 24».

Kremlin.ru Владимир Путин голосует на выборах в Мосгордуму

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Находящийся в резиденции в Ново-Огарёво на самоизоляции глава государства выполнил свой гражданский долг.

Президент призвал сограждан сделать свой выбор, принять участие в голосовании. Он напомнил, что дистанционное голосование предусмотрено в семи регионах России.